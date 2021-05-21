В Мордовии более 240 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

В Мордовии право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей имеют 244912 пенсионеров.

Выплата будет произведена по принципу социального казначейства. Это означает, что пенсионерам не нужно предоставлять какие-либо документы, собирать справки и заполнять заявления. Выплата пройдет автоматически.

В первую очередь выплаты будут перечислены тем гражданам, которым пенсия приходит на их банковские карты или банковские счета. В Мордовии данным путем пенсию получают 135342 человека. Все они получат помощь уже 2 сентября.

Что касается получателей пенсии через почтовые отделения связи (их в республике 109570 человек), то доставка единовременных выплат в городских и сельских населенных пунктах начнется с 3 сентября. Единовременная выплата будет доставляться вместе с сентябрьской пенсией.

В случае, если пенсионер получал пенсии через КС Банк и ещё не поменял доставочную организацию, его единовременная выплата не пропадет. Она будет ему перечислена после того, как он выберет доставочную организацию и представит в ПФР новые реквизиты для перечисления (в случае, если выбрал кредитную организацию).

Выплаты не будут учитываться в доходах семьи и не повлияют на предоставление других мер социальной поддержки

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Источник: e-mordovia.ru