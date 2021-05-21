Административная комиссия Саранска в августе рассмотрела 15 протоколов об административной ответственности

В августе текущего года административной комиссией Саранска было рассмотрено 15 протоколов о нарушении республиканского закона «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

Было составлен 11 протоколов за размещение транспортных средств на территории так называемой зеленой зоны.

Один протокол был составлен за производство земляных работ без письменного разрешения (ордера), два протокола – за выбрасывание, складирование на территории общего пользования строительных материалов, грунта, тары, порубочных остатков деревьев и кустарников.

Был составлен один протокол за размещение объявлений, информационных материалов в местах или на объектах, не предназначенных для этих целей.

Были наложены штрафные санкции на 13 физических лиц, одно должностное лицо и одно юридическое лицо.

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Источник: adm-saransk.ru