Министерство образования Мордовии сообщило рекомендованные сроки школьных каникул в новом учебном году

В министерстве образования Мордовии озвучили рекомендованные сроки каникул в новом учебном году.

Осенние каникулы продлятся в период с 30 октября по 7 ноября.

Зимой ученики школ республики будут отдыхать 12 дней – с 29 декабря по 9 января.

Весенние каникулы начнутся 26 марта, а завершатся 3 апреля.

Для первоклассников также предусмотрен дополнительный отдых в период с 21 по 27 февраля.

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Источник: adm-saransk.ru