В Саранске 11 сентября пройдет фестиваль фермерских продуктов

В Саранске в скором времени пройдет фестиваль фермерских продуктов.

Фестиваль пройдет 11 сентября на площадке, расположенной возле стадиона «Мордовия Арена». Рассматриваемое мероприятие начнется в 10:00.

Вход — свободный как для посетителей, так и участников.

Программа фестиваля предусматривает проведение насыщенных культурно-развлекательной и деловой программ.

Все разнообразие продуктов, которые производят фермеры Мордовии, можно будет не только увидеть, но также продегустировать и купить на фестивале.

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Источник: e-mordovia.ru