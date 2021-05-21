Владимир Сидоров поздравил студентов Саранского электромеханического колледжа с началом нового учебного года

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров 1 сентября побывал на торжественной линейке в Саранском электромеханическом колледже.

От республиканского правительства Владимир Сидоров поздравил студентов и педагогов с началом нового учебного года, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Руководитель регионального правительства осмотрел учебные классы и многочисленные мастерские.

В рамках национального проекта «Образование» в Саранском электромеханическом колледже было создано пять современных мастерских по направлениям «Информационные и коммуникационные технологии» и «Промышленные инженерные технологии».

В 2022 году в колледже откроется Центр опережающей профессиональной подготовки.

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Источник: e-mordovia.ru