Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии поздравили ребят из подшефной школы-интерната с началом нового учебного года

Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии поздравили ребят из подшефной Кочелаевской школы-интерната с Днём знаний.

Сотрудники следственных органов вручили канцелярские и сладкие подарки для первоклассников, а также пожелали ребятам радостной и веселой школьной жизни, хороших оценок, стремления к знаниям и новым открытиям.

Коллектив СУ СК РФ по Мордовии на постоянной основе оказывает шефскую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru