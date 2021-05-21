В Мордовии бывший сотрудник МВД пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии предстанет перед судом бывший сотрудник МВД, который обвиняется в мошенничестве.

В 2012 году обвиняемый, занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам МВД по Мордовии, из средств федерального бюджета получил единовременную безвозмездную социальную выплату в размере более 2,5 млн рублей для приобретения квартиры.

При этом мужчина ввел в заблуждение должностных лиц республиканского МВД относительно нуждаемости его и членов его семьи в улучшении жилищных условий, предоставив документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru