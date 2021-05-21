В Мордовии скоро начнет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Мордовии в период с 6 по 17 сентября проведет тематическое консультирование родителей школьников по вопросам организации питания в учебных заведениях.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться по номерам горячей линии Роспотребнадзора по Мордовии (8(8342)24-96-89, 24-25-21). Время работы: понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, пятница: с 09:00 до 16:45 часов.

Также можно звонить по номеру горячей линии консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (8(8342)24-62-68). Время работы: понедельник-пятница: с 8:00 до 16:30.

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Источник: e-mordovia.ru