В Саранске 4, 5, 6 и 7 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической.

В период с 07:00 4 сентября до 20:00 5 сентября движение и стоянка транспортных средств будут ограничены по ул. Коммунистической от ул. Большевистской до ул. Л. Толстого.

С 07:00 6 сентября до 20:00 7 сентября ограничение будет действовать по ул. Коммунистической от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

Ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период ремонта дорога.

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Источник: adm-saransk.ru