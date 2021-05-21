В одной из колоний Мордовии прошла выставка декоративно-прикладного творчества

В исправительной колонии № 13 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка декоративно-прикладного творчества.

На выставке были представлены работы, выполненные осужденными женщинами в различных техниках вышивки.

Стоит отметить, что правильно организованная работа в данном направлении позволяет развить у осужденных аккуратность, терпение и трудолюбие.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su