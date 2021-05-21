Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в избиении знакомой и угоне машины

В Мордовии с уд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне транспортного средства и избиении своей знакомой.

В конце июля нынешнего года 39-летний житель села Ичалки, возвращаясь домой с рыбалки, обратил внимание на автомобиль марки УАЗ, двери которого были приоткрыты. Мужчина на данной машине доехал до окраины указанного населенного пункта, где оставил её. После этого гражданин пошел домой.

Кроме того, стражами порядка была установлена причастность сельчанина к избиению его 33-летнней знакомой.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф