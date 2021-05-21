По требованию прокуратуры Зубово-Полянского района была погашена задолженность за поставленные коммунальные ресурсы

Прокуратура Зубово-Полянского района провела проверку, в ходе которой было установлено, что у администрации района и подведомственных ей муниципальных учреждениях перед ресурсоснабжающими организациями образовалась задолженность.

Задолженность в рамках заключенных муниципальных контрактов на поставку электроэнергии, оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов, водоснабжению и водоотведению составила более 890 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий им способствовавших, в адрес главы Зубово-Полянского муниципального района было внесено представление. Задолженность была погашена в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru