Прокуратура Теньгушевского района выявила нарушения законодательства о регистре муниципальных нормативных правовых актов

Прокуратурой Теньгушевского района была проведена проверка исполнения законодательства о регистре муниципальных нормативных правовых актов.

Проверкой было установлено, что органами местного самоуправления Куликовского, Нароватовского и Такушевского сельских поселений в июне – июле 2021 года были приняты различные муниципальные акты. Должностными лицами органов местного самоуправления принятые в обозначенный периоды акты в течение пяти рабочих дней после дня их официального опубликования в уполномоченный орган, осуществляющий ведение муниципального регистра –министерство юстиции РМ, не были направлены.

С целью устранения указанных нарушений главам трех муниципальных образований были внесены представления.

Кроме того, в отношении глав муниципальных образований были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также читайте о том, что по требованию прокуратуры Зубово-Полянского района была погашена задолженность за поставленные коммунальные ресурсы.

Источник: epp.genproc.gov.ru