В Саранске 10 и 11 сентября будет ограничена стоянка транспортных средств в районе стадиона «Мордовия Арена»

В Саранске 10 и 11 сентября будет действовать запрет на стоянку транспортных средств по улице Волгоградской.
В период с 08:00 10 сентября до 20:00 11 сентября будет исключена стоянка транспортных средств на парковке, расположенной по адресу – улица Волгоградская, в районе стадиона «Мордовия Арена».
Рассматриваемое ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения фестиваля продуктов «Свое – Мордовское!».
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
Также читайте о том, что в Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 11 сентября.
Источник: adm-saransk.ru