В Саранске 10 и 11 сентября будет ограничена стоянка транспортных средств в районе стадиона «Мордовия Арена»

В Саранске 10 и 11 сентября будет действовать запрет на стоянку транспортных средств по улице Волгоградской.

В период с 08:00 10 сентября до 20:00 11 сентября будет исключена стоянка транспортных средств на парковке, расположенной по адресу – улица Волгоградская, в районе стадиона «Мордовия Арена».

Рассматриваемое ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения фестиваля продуктов «Свое – Мордовское!».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru