В Саранске проверяется соблюдение профилактических мер на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг

На территории Саранска на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения установленных профилактических мер на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг.

За минувшую неделю представителями администрации Саранска было проверено 70 объектов. По результатам проведенных рейдов было составлено 2 акта фиксации нарушений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru