В Мордовии до 2024 года новые квартиры получат более 5 тысяч переселенцев из аварийного жилья

В Мордовии до 2024 года новые квартиры получат более 5 тыс. человек, проживающих в 418 многоквартирных домах, признанных аварийными.

Это стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В республике с 2019 по 2020 год из аварийного жилья общей площадью 10 тыс. кв. м. было переселено 774 человека. В 2021 году предполагается переселить 830 человек из 85 многоквартирных домов, признанных аварийными.

Мероприятия по переселению граждан реализуются в семи муниципальных районах: Зубово-Полянском, Кочкуровском, Старошайговском, Ромодановском, Атюрьевском, Чамзинском, Большеигнатовском. Также данные мероприятия реализуются в пяти городах, среди которых Саранск, Ковылкино, Инсар, Рузаевка, Ардатов.

В настоящее время в республике возводят 32 многоквартирных дома, восемь из них строятся под переселение, а в 24 домах планируется выкуп 134 квартир.

В рамках реализации этапа 2022 года подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» участвуют 12 районов: Ардатовский, Дубенский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ичалковский, Ковылкинский, Лямбирский, Рузаевский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский. Расселяемая площадь жилых помещений составит 24,3 тыс. кв. м., в новое жилье переедут 1300 человек.

В 2023 году в новые квартиры въедут 1,5 тыс. человек, расселят 27 тыс. кв. м. аварийного жилья.

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Источник: e-mordovia.ru