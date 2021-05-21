В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 58-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 58-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 6 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Косарева столкнулись легковой автомобиль марки «Мицубиси» и грузовик марки «Ивеко». По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 58-летний водитель первого транспортного средства не занял крайнее положение на проезжей части, совершая левый поворот.

Медицинская помощь понадобилась водителю легковушки.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф