В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе на лучшую шляпу, созданную своими руками

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс на лучшую шляпу, созданную своими руками.

Для изготовления поделок использовались самые различные материалы, среди которых целлофановые пакеты, посылочные коробки, проволока, бумажные полотенца, бисер, пайетки, акварельные краски и пр.

Целью проведенного мероприятия стала реализация талантов осужденных посредством художественно-прикладного творчества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru