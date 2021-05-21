В Рузаевском районе сотрудники Росгвардии оказали содействие инспекторам ДПС в задержании пьяного водителя

Вечером 6 сентября сотрудники вневедомственной охраны по Рузаевскому району совместно с коллегами из ГИБДД задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что водитель иномарки сел за руль в нетрезвом состоянии. В рамках межведомственного взаимодействия правоохранителям в кратчайшие сроки удалось обнаружить и остановить транспортное средство.

За рулем машины находился 48-летний житель Рузаевского района. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан инспектору ДПС ОМВД России по Рузаевскому району.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru