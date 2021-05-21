В Мордовии бывший директор дома-интерната для престарелых и инвалидов обвиняется в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего директора дома-интерната для престарелых и инвалидов, который обвиняется в мошенничестве.

В период с сентября 2015 года по апрель нынешнего года обвиняемый, занимая должность директора ГБСУ СОССЗН РМ «Большеигнатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», фиктивно трудоустроил в дом-интернат двух граждан на 0,5 оклада без выполнения каких-либо трудовых обязанностей.

В результате фигурантом уголовного дела незаконно было произведено начисление заработной платы и иных выплат: одному в размере 226 тыс. рублей, второму – 142 тыс. рублей. Указанные денежные средства передавались обвиняемому. Мужчина распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

Бывший директор дома-интерната возместил ущерб в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске 26-летний парень был травмирован во время уличного конфликта.

Источник: mordovia.sledcom.ru