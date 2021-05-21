В Мордовии дети напомнили участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району и представители Общественного совета при ОМВД совместно с отрядом ЮИД «Светофорик» и учениками вторых классов МБОУ «Зубово-Полянская СОШ № 1» в посёлке Зубова Поляна провели акцию «Внимание, пешеход!», направленную на профилактику ДТП с участием пеших участников движения.

Во время мероприятия школьники и общественники напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дороге и вручили листовки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф