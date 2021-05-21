В Мордовии подвели итоги работы территориальных органов МВД по взысканию административных штрафов

В Мордовии по итогам работы за первые восемь месяцев текущего года должностными лицами территориальных органов МВД России на районном уровне было наложено административных штрафов за различные административные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и ПВМ) на общую сумму 4,289 млн рублей, из них взыскано 2,705 млн рублей, что составляет 63,1%.

В целях исключения фактов неоплаты наложенных на правонарушителей административных штрафов сотрудниками полиции проводится работа по привлечению к установленной законом ответственности лиц, которые не желают оплачивать штрафы в добровольном порядке.

За уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок (60 дней) предусмотрено наказание либо в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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Источник: 13.мвд.рф