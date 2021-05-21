На некоторых улицах Саранска 11 сентября будет ограничено движение транспортных средств.
В период с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября будет исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
С 08:00 до 13:00 11 сентября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на указанных объектах улично-дорожной сети.
Данное ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения забега памяти П. Г. Болотникова.
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Источник: adm-saransk.ru