На некоторых улицах Саранска 11 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября будет исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

ул. Кочкуровской от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»;

на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

на автодороге от ул. Севастопольской ко входу № 1 упомянутого стадиона.

С 08:00 до 13:00 11 сентября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на указанных объектах улично-дорожной сети.

Данное ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения забега памяти П. Г. Болотникова.

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Источник: adm-saransk.ru