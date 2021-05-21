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На некоторых улицах Саранска 11 сентября будет ограничено движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 11 сентября будет ограничено движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 11 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября будет исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

  • ул. Кочкуровской от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»;
  • на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;
  • на автодороге от ул. Севастопольской ко входу № 1 упомянутого стадиона.

С 08:00 до 13:00 11 сентября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на указанных объектах улично-дорожной сети.

Данное ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения забега памяти П. Г. Болотникова.

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Источник: adm-saransk.ru