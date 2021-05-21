Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания

Прокуратура Кочкуровского района провела проверку деятельности МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка».
В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания.
В холодильнике пищеблока некоторые продукты хранились без упаковки. Отсутствовали сведения о подтверждении соответствия продукции нормам, маркировка и товаросопроводительная документация.
В помещении склада продуктов не велся контроль за условиями их хранения, установленными изготовителем.
Молочная продукция хранилась с нарушением температурного режима, установленного изготовителем. Не велся журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.
Прокуратурой района в адрес директора детского сада было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо, допустившее нарушения, было привлечено к дисциплинарной ответственности.
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Источник: epp.genproc.gov.ru