Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания

Прокуратура Кочкуровского района провела проверку деятельности МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка».

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания.

В холодильнике пищеблока некоторые продукты хранились без упаковки. Отсутствовали сведения о подтверждении соответствия продукции нормам, маркировка и товаросопроводительная документация.

В помещении склада продуктов не велся контроль за условиями их хранения, установленными изготовителем.

Молочная продукция хранилась с нарушением температурного режима, установленного изготовителем. Не велся журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Прокуратурой района в адрес директора детского сада было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо, допустившее нарушения, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru