Прокуратура Дубенского района следит за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На контроле прокуратуры Дубенского района находятся вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В текущем году прокуратурой района была проведена проверка исполнения указанного законодательства в деятельности администрации Дубенского района.

В ходе проверки было выявлено наличие свободного муниципального жилья специализированного жилого фонда - однокомнатного жилого дома, которое ранее предоставлялось указанной категории граждан и с 2019 года не используется по назначению.

В целях устранения выявленных нарушений главе Дубенского района было внесено представление с требованием приведения жилья в соответствие с санитарными и техническими нормами, а также предоставление его упомянутой категории граждан, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления администрацией Дубенского района был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту однокомнатного жилого дома. Благоустроенное жилое помещение будет предоставлено по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам.

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Источник: epp.genproc.gov.ru