Прокуратура Пролетарского района Саранска с началом нового учебного года организовала работу постоянной горячей линии

Прокуратурой Пролетарского района Саранска с началом нового учебного года была организована работа постоянно действующей горячей линии (8 (8342) 35-09-05, 8 (8342) 35-09-29) по приему сообщений о нарушениях прав детей.

По указанным телефонным номерам в рабочие дни, в период с 09:00 до 18:00 принимаются сообщения о несоблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе о ненадлежащей организации образовательного процесса, несоблюдении прав при получении образования, несоблюдении требований по охране здоровья обучающихся и другим вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что прокуратура Дубенского района следит за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Источник: epp.genproc.gov.ru