Первый заместитель прокурора Мордовии проведет личный прием граждан в прокуратуре Старошайговского района

В период с 10:00 до 12:00 16 сентября первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов в здании прокуратуры Старошайговского района (с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д. 15) проведет личный прием граждан по вопросам нарушения их прав.

Граждане смогут обратиться с жалобами и задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующим телефонным номерам: (8-342) 47-54-50. (834-32) 2-11-80.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru