Артем Здунов сообщил о небольшом снижении числа заболевших коронавирусом в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 9 сентября провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Открывая заседание, руководитель региона отметил, что за последнюю неделю наблюдается небольшое снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Артем Здунов подчеркнул, что давать даже самые осторожные прогнозы пока преждевременно.

Руководитель республики заявил, что в настоящее время главной задачей является проведение вакцинации от коронавирусной инфекции усиленными темпами.

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Источник: e-mordovia.ru