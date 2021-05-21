В больницах Мордовии свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 22%

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова во время заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции доложила, что снижение заболеваемости проходит очень медленными темпами.

Вызывает тревогу, что 41% заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 49 лет. На данный момент развернуто 1443 инфекционные койки, из них занято 1124 единицы. Свободный коечный фонд составляет 22%.

РКБ № 5 недавно вернулась к работе в штатном режиме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что Артем Здунов сообщил о небольшом снижении числа заболевших коронавирусом в Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru