В Мордовии для достижения коллективного иммунитета от коронавируса прививки должны сделать ещё 82 тысячи человек

В Мордовию в общей сложности поступило 416,7 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В регионе прививки сделали 310116 человек.

На 9 сентября первым компонентом в Мордовии вакцинировано 46,7% от общего количества взрослого населения.

Темпы вакцинации ниже среднереспубликанских в Саранске, Краснослободском, Темниковском, Ельниковском и Ромодановском районах.

Для достижения коллективного иммунитета остается сделать прививки 82 тыс. человек. Муниципальным властям поручено держать вопросы прививочной кампании на особом контроле.

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Источник: e-mordovia.ru