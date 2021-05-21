В Саранске был осужден мужчина, который ударил ножом сожительницу и совершил кражу

В Саранске выслушал судебный приговор мужчина, который ударил ножом свою сожительницу и совершил кражу.

В январе нынешнего года 35-летний гражданин, не имеющий определенного места жительства и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки в доме, расположенном по адресу – улица Титова. В определенный момент женщина сказала в адрес мужчины слова, которые последний счел крайне унизительными. Желая отомстить сожительнице за сказанное, осужденный ударил её ножом в область грудной клетки.

Затем преступник попытался самостоятельно оказать помощь пострадавшей, используя перекись водорода и бинты. Спустя несколько дней мужчине всё же пришлось вызвать медиков. Последние приняли решение о госпитализации пострадавшей.

Кроме того, в конце прошлого года злоумышленник похитил из дачного дома, расположенного по адресу – улица Гагарина, проигрыватели, виниловые пластинки, патефон, аудиокассеты, металлическую лестницу и садовую тачку общей стоимостью более 4 тыс. рублей. Чужое имущество мужчина сдал в комиссионные магазины и продал неизвестным лицам.

Суд приговорил преступника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф