В Мордовии 26-летний парень пойдет под суд по обвинению в угоне автомобиля

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля.

В июле нынешнего года 26-летний житель Старошайговского района гостил у своего знакомого, проживающего в селе Большая Елховка Лямбирского района. Гость без ведома владельца жилья на принадлежащем последнему автомобиле марки ВАЗ-21150 поехал в ближайший магазин за спиртным. Транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф