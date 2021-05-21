В Мордовию были доставлены новые школьные автобусы и машины скорой помощи.

В Мордовию прибыли 54 транспортных средства: 34 школьных автобуса марок ГАЗ и ПАЗ, а также 20 машин скорой помощи марок УАЗ и ГАЗ.

Школьные автобусы снабжены всем необходимым для безопасной перевозки детей.

Машины скорой помощи укомплектованы техникой для спасения людей: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.

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Источник: e-mordovia.ru