В Саранске пойдет под суд житель Рязани, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске выслушает судебный приговор житель Рязани, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

В феврале нынешнего года 43-летний житель Рязани, являющийся участником преступной группировки, находясь в Саранске, покушался на сбыт наркотиков.

Ранее мужчина был судим за совершение кражи, изнасилование и незаконное хранение наркотиков. Данные преступления были совершены на территории Рязанской области.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru