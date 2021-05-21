В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 11 сентября в Ромоданово инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Советской был остановлен автомобиль марки «Богдан». За рулем транспортного средства находился 33-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в селе Мордовская Поляна Зубово-Полянского района стражами порядка на улице Степной был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21103 под управлением пьяного 62-летнего гражданина.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф