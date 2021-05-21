В Саранске был задержан житель Лямбирского района, подозреваемый в краже шоколада из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который подозревается в краже шоколада.

На днях из охраняемого сетевого магазина, расположенного по адресу - улица Косарева, стражам порядка поступил сигнал о совершении противоправного действия.

Прибывшим по указанному адресу сотрудникам Росгвардии охранник магазина пояснил, что мужчина под видом покупателя взял с полки 6 плиток шоколада и, положив их во внутренний карман куртки, направился к выходу, где его и остановили. Доказательством послужила запись с камер видеонаблюдения.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался 48-летний житель Лямбирского района. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru