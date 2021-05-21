В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Лямбирского района, подозреваемого в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали жителя Лямбирского района, который подозревается в краже товаров из магазина.

Днём 13 сентября, находясь на маршруте патрулирования по городскому округу Саранск, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от участкового уполномоченного полиции сообщение о хищении товаров из магазина, расположенного по адресу - улица Гожувская.

К прибывшим по адресу стражам порядка обратился продавец магазина. Он пояснил, что один из посетителей взял с полок несколько единиц товара и спешно направился к выходу, где его остановили.

В ходе проверки выяснилось, что ранее 40-летний подозреваемый, являющийся жителем Лямбирского района, неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru