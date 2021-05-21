В Мордовии в 2021 году намерены потратить на реализацию нацпроектов более 18 миллиардов рублей

В нынешнем году на реализацию национальных проектов в Мордовии предусмотрено 18,6 млрд рублей.

На начало сентября освоено чуть более 50% выделенных средств. По многим мероприятиям выполнение запланировано на четвертый квартал года.

Исполняющий обязанности главы республиканского правительства Владимир Сидоров недавно поручил вице-премьерам и руководителям министерств ускорить работу по выполнению национальных проектов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru