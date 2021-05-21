В нескольких районах Мордовии прививки от коронавируса сделали 60% местных жителей

В Мордовии к завершению подходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

По информации министерства здравоохранения Мордовии, в республике от COVID-19 прививки сделали 60% населения в пяти районах: Дубенском, Кадошкинском, Кочкуровском, Старошайговском и Теньгушевском.

Также возможно, что до конца этой недели завершится вакцинация от коронавируса ещё в шести районах: Атяшевском, Ардатовском, Большеберезниковском, Инсарском, Рузаевском и Чамзинском.

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Источник: izvmor.ru