В Рузаевском районе 45-летнего местного жителя осудили за убийство 78-летней пенсионерки

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве пенсионерки.

В ночь на 29 марта нынешнего года 45-летний житель села Сузгарье указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом своей 78-летней соседки, выставив окно кухни с помощью стамески. Мужчина намеревался найти в чужом жилье спиртное. В определенный момент пенсионерка проснулась и стала выгонять соседа. Мужчина толкнул хозяйку дома, в результате чего она упала. Затем гражданин принялся душить пострадавшую до тех пор, пока она не скончалась. После этого мужчина ушел.

Днём труп пенсионерки был обнаружен социальным работником.

Ранее 45-летний гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru