В Ромодановском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадал 51-летний мужчина

В Ромодановском районе в результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадал 51-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 16 сентября на 18-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 51-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, в определенный момент движения выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик той же марки. Затем второе транспортное средство опрокинулось в кювет.

Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф