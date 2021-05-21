Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Ромодановском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадал 51-летний мужчина

В Ромодановском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадал 51-летний мужчина

В Ромодановском районе в результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадал 51-летний мужчина. 

Происшествие произошло утром 16 сентября на 18-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 51-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, в определенный момент движения выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик той же марки. Затем второе транспортное средство опрокинулось в кювет.

Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП погиб 24-летний парень.


Источник: гибдд.рф