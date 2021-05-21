В Саранске было решено начать отопительный сезон на один день раньше изначально запланированной даты

В Саранске было принято решение о начале отопительного сезона на один день раньше изначально запланированной даты.

Отопительный сезон в городе стартует уже завтра, 20 сентября. Соответствующие изменения были внесены в постановление администрации Саранска. Данное решение было принято с учетом прогноза синоптиков на ближайшие дни.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно.

ПАО «Т Плюс» с 20 сентября начнет подавать тепло в многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной части, а также в отдельные дома в центральной части Саранска, микрорайоне Юбилейном, Ремзаводе, с. Горяйновка и Зыково, п. Озерном, р. п. Луховка, Ялга и Николаевка.

С 21 сентября тепло начнут подавать в северо-восточной части города, с 22 сентября – в центральной части, с 23 сентября – в северо-западной части и ТЭЦ-2.

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Источник: adm-saransk.ru