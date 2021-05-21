Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в незаконном изготовлении и хранении пистолета

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном изготовлении и хранении пистолета.

В октябре 2018 года 57-летний житель села Алово Атяшевского района в своем гараже самостоятельно изготовил пистолет и стал хранить его в надворной постройке, расположенной на придомовой территории, для отстрела диких лиc.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет двух граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф