Прокуратура Зубово-Полянского района проверила соблюдение правил организации питания в социальных учреждениях

Прокуратурой Зубово-Полянского района была проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации питания в ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением», ГБСУ СОН РМ «Ширингушский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и его филиалах.

Было установлено, что питание в указанных учреждениях организовано с нарушениями действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Меню не соответствует технологическим документам, а также не было утверждено руководителем учреждения.

Документирование сведений о ежедневном осмотре работников, занятых в приготовлении блюд, на наличие заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, а также сведений о ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях ведется с нарушением установленной законом формы.

Кроме того, у ряда сотрудников профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в медико-санитарных книжках не соответствует занимаемой ими должности и их должностным обязанностям.

Прокурором района было возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.

Кроме того, прокурором района руководителям ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением», ГБСУ СОН РМ «Ширингушский дом-интернат для престарелых и инвалидов» были внесены представления об устранении нарушений закона.

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Источник: epp.genproc.gov.ru