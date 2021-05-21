Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

Прокуратура Торбеевского района провела проверку исполнения администрацией Торбеевского городского поселения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрацией не были оплачены в полном объеме в установленные сроки работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Спортивная.

Кроме того, работы по благоустройству подрядчиком не были выполнены в полном объеме. Не было установлено три урны. Также не были предоставлены документы, подтверждающие качество строительных материалов. Асфальтовое покрытие стоянки и проезжей части имело волнообразные неровности, просадки.

В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования недостатки подрядчиком были устранены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru