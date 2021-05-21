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Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

Прокуратура Торбеевского района провела проверку исполнения администрацией Торбеевского городского поселения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрацией не были оплачены в полном объеме в установленные сроки работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Спортивная.

Кроме того, работы по благоустройству подрядчиком не были выполнены в полном объеме. Не было установлено три урны. Также не были предоставлены документы, подтверждающие качество строительных материалов. Асфальтовое покрытие стоянки и проезжей части имело волнообразные неровности, просадки.

В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования недостатки подрядчиком были устранены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru