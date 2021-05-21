В Саранске 25-летний парень пойдет под суд по обвинению в совершении развратных действий

В Саранске суд вынесет приговор в отношении парня, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней горожанки.

В нынешнем году 25-летний парень посредством переписки в одной из социальных сетей познакомился с 12-летней девочкой. В ходе виртуального общения молодой человек предложил своей новой знакомой встретиться, достоверно зная о том, сколько ей лет.

Встретившись с девочкой, обвиняемый совершил в её отношении развратные действия. Преступление было совершено на улице. Прохожие, ставшие свидетелями данного происшествия, сообщили о случившемся стражам порядка.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru