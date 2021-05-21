В Рузаевке после вмешательства прокуратуры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставили квартиры

Прокуратурой Мордовии на постоянной основе обеспечивается надзорное сопровождение реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее граждане обращались в органы прокуратуры о нарушении их прав на жилье. Рузаевский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и возложил на администрацию Рузаевского муниципального района обязанность обеспечить лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями.

В результате принятых органами прокуратуры мер молодые люди получили жилье в новом многоквартирном доме.

Квартиры благоустроены и полностью готовы для комфортного проживания. В непосредственной близости от дома находятся новые школа и детский сад.

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Источник: epp.genproc.gov.ru