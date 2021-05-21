В Саранске 23-летний парень пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство.

В начале июля нынешнего года 23-летний парень распивал спиртные напитки в компании своего 57-летнего знакомого. В определенный момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Для дальнейшего выяснения отношений знакомые решили выйти из квартиры, в которой проходила попойка, на лестничную площадку. Молодой человек прихватил с собой кухонный нож. В процессе выяснения отношений парень два раза ударил оппонента ножом. Пострадавший потерял сознание.

Молодой человек, полагая, что нанесенным им ранения оказались смертельными, скрылся с места преступления. Пострадавший спустя некоторое время был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Мужчина выжил.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 23-летнего обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru