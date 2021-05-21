В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже спиртного из супермаркета

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в краже алкогольной продукции из сетевого магазина.

Вчера, 20 сентября, на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение из дежурной части о хищении алкогольной продукции из сетевого магазина, расположенного по адресу - проспект 50 лет Октября.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу. К стражам порядка обратился продавец супермаркета и пояснил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который взял с витрины бутылку спиртного и, спрятав её под куртку, попытался покинуть магазин, но был остановлен на выходе.

Подозреваемый был задержан. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru