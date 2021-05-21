В Саранске в ДТП с участием легковушки и маршрутного такси пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло утром 20 сентября в посёлке Озерный. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21101, не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу марки «Фиат-Дукато», курсировавшему по маршруту № 16, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали два пассажира микроавтобуса, среди которых 59-летняя женщина и 11-летний мальчик. Пострадавшие доставлялись в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легкового автомобиля были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф